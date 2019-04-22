На майские праздники самое большое количество туристов приедет в Петербург

В этом году в начале мая россиян ждет пять выходных — с 1 по 5 число. Самое большое количество туристов городом для путешествия на Первомай выбрало Петербург. Об этом сообщает сервис Tvil.ru. Уточняется, что в рейтинг не вошли курорты.

В пятерке оказались и другие города — после Петербурга идут Казань, Москва, Петрозаводск и Краснодар. Список составлялся на основании данных броней отелей и апартаментов для проживания c 30 апреля по 5 мая 2019 года.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что в Петербурге разработали план, который должен увеличить поток туристов даже в низкий сезон. В него входят событийные мероприятия, фестивали и проекты в области культуры, а также развитие свадебного и гастрономического туризма.

А для иностранцев введут туристический сбор, который составит 100 рублей в сутки. Введение одобрил Владимир Путин.

Осуществлять сбор будут гостиницы. Эти деньги направят на реконструкцию и ремонт исторического центра города и развитие туристической инфраструктуры. На данный момент 255 жилых домов со сложной фасадной конфигурацией нуждаются в обновлении. «Вот чтобы отремонтировать 255 объектов, нам нужно затратить ни мало ни много 17 млрд руб. Где взять эти деньги?» – заявил Беглов.