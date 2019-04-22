В Москве пропала картина Левитана «Летний пейзаж. Пашня» стоимостью более 2 млн рублей

В Москве пропала картина Исаака Левитана «Летний пейзаж. Пашня» стоимостью более 2 млн рублей. Об этом заявил в полицию директор научной организации «Научно-исследовательская независимая экспертиза имени П.М.Третьякова». Как сообщает «Интерфакс», неизвестные лица завладели работой мошенническим путем.

11 апреля картина была передана по расписке, но после этого пропала. Позднее заявитель обнаружил ее на аукционе на одном из профильных сайтов.

Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что из инженерного корпуса Третьяковской галереи в Москве пропала картина Архипа Куинджи «Ай-Петри». Похитителем оказался 31-летний мужчина, которого ранее уже задерживали за хранение наркотиков. На момент своего задержания подозреваемый находился под подпиской о невыезде. Его собираются проверить на вменяемость.

Саму картину тоже нашли — она была спрятана в Подмосковье. Возбуждено уголовное дело по статье о хищении предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ). Пропавшая картина ранее находилась в коллекции Русского музея.