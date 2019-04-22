Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 290

По последним данным, число жертв серии взрывов на Шри-Ланке достигло 290, а пострадавших — 500. Об этом сообщает телеканал News 1st со ссылкой на полицию.

Серди погибших граждане Дании, Великобритании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США и Турции. Россиян в их числе нет.

Напомним, что 21 апреля на острове Шри-Ланка произошло восемь взрывов.

Издание The Straits Times со ссылкой на министра обороны Шри-Ланки Рувана Вийевардена сообщило о том, что власти установили личности организаторов взрывов. Были задержаны семь человек. «Мы будем преследовать их, к какому бы религиозному экстремизму они ни были причастны. Мы примем меры против них и не позволим им действовать в этой стране», — заявил министр. Имена задержанных не разглашаются, однако ранее были опубликованы имена двух из них — некто Абу Мухаммад и Захран Шахин.

В стране были заблокированы все платформы социальных сетей, в том числе Facebook и WhatsApp, с целью предотвращения распространения «неверной и неправильной» информации о терактах. В стране также введен комендантский час.