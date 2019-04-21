15 апреля в Петербурге стартовал проект «Родной район», главная задача которого — сделать Петербург удобным и комфортным для горожан. В рамках проекта градоначальники призвали петербуржцев к участию в выборе приоритетов развития районов — для этого необходимо заполнить специальные анкеты, высказывая свои пожелания о том, что конкретно нужно изменить в своем районе в первую очередь.

Первыми участниками проекта стали жители Фрунзенского района — врио губернатора Петербурга Александр Беглов встретился с горожанами в местном МФЦ на проспекте Славы. Чтобы высказать свои пожелания по развитию инфраструктуры и благоустройства районов города, петербуржцам необходимо заполнить специальные анкеты в МФЦ, высказывая свои пожелания – что конкретно нужно сделать в своем районе в первую очередь. Опросный лист также можно заполнить и на сайте Администрации.

Беглов отмечает, что петербуржцы уже сейчас принимают активное участие в проекте. «Проект идет меньше недели, а проголосовало уже достаточно много людей. Горожанам очень нужна обратная связь с властью. Так мы можем понять, какие проблемы нужно решать. Что и как нужно изменить в своем дворе, на своей улице — лучше всего это знают сами жители», — поделился врио губернатора.

Анкеты принимают до 15 июня. На их основе будут составлены концепции и «дорожные карты» развития каждого района до 2021 года. Лучшая из них получит от городского правительства премию — 100 млн рублей на реализацию инициатив горожан. Итоги проекта подведут в августе, а это значит, что некоторые проекты воплотятся в жизнь уже в текущем году.

Напомним, ранее блогер Илья Варламов и российский политический и общественный деятель Максим Кац опубликовали на сайте «Штаб преображения Петербурга» проект преображения участка между улицей Римского-Корсакова и набережной канала Грибоедова. Они выявили главные проблемы этой зоны: широкий автомобильный проезд, мусорные контейнеры и выгуливание собак на газонах — поэтому активисты предложили организовать полноценное общественное пространство у воды.