Скончался диктор Михаил Быков — его голосом «говорит» петербургский метрополитен
Сегодня, 21 апреля, на 73-м году жизни скончался петербургский телеведущий и диктор Михаил Быков. Более 40 лет он был диктором Ленинградского телевидения, а петербуржцы знали его голос по объявлению остановок метрополитена.
Его знал весь Петербург — более 40 лет голос Михаила Быкова объявляет остановки в метро, в советское время Михаил Александрович озвучивал киножурналы «Ленинградская хроника» и «Панорама ТВ» и был диктором Ленинградского телевидения. Михаил Александрович Быков родился в 1945 году в семье офицера. В юности Быков увлекался актерским мастерством, ходил в драматический кружок, затем играл на сцене народного театра на Выборгской стороне и позже в рязанском ТЮЗе.
В 1970 году он начал свой профессиональный путь как диктор на Ленинградском радио — за 40 лет работы он записал десятки объявлений для петербургской подземки. Его голос звучит не только в вагонах поезда при объявлении очередной остановки. Им озвучена и служебная информация подземки, которая важна и для работников, и для пассажиров.
«Собака.ru» выражает соболезнования семье Михаила Александровича Быкова.
Михаил Быков
Из архивного интервью «Собака.ru»:
Жизнь моя так сложилась во многом благодаря маме, которая очень хотела, чтобы я пошел по актерской тропе. А я не хотел. Мой дед служил пожарным, и я тоже мечтал бегать с огнетушителем. Потом хотел стать моряком – отец был военно-морской пограничник, мы жили на Севере. Я очень любил Север, и когда мы уезжали, спрятался в сопках, пограничники с собаками еле нашли. О театре и не думал. После восьмого класса строгий отец отправил меня, сына-хулигана, в техникум холодильной промышленности. Чему-то я там научился, хотя до третьего курса не знал даже самых элементарных вещей – все время пропадал в драмкружке. Оттуда попал в Народный театр Выборгской стороны, где и заразился актерством.
Учился в Театралке у знаменитого профессора, народного артиста Зиновия Корогодского, по распределению попал в Рязанский ТЮЗ – в то время это был один из лучших детских театров в стране. Потом его разогнали, я вернулся в Ленинград. И оказался в нужном месте в нужное время. Пробовался в разные театры, потом на телевидении объявили конкурс дикторов. Прошел три тура, а на четвертом срезался! Очень расстроился. А старший диктор Сергей Тулупников утешал: «Не переживай, иди к Ростиславу Широких на радио, у него есть вакантное место». Широких меня послушал и взял на работу диктором-практикантом. Прошло буквально год-полтора, звонок с телевидения: «Не хотите ли вы поработать у нас?» Заболел кто-то из дикторов, а мужики на телевидении были в дефиците. Пришлось совмещать. Основная работа на радио, а на ТВ читал выпуск новостей. На радио был оклад практиканта – семьдесят рублей, а каждый выпуск новостей – треха. Так и жил. А потом меня перевели на телевидение, и я стал уже на радио за треху ездить. Затем стали приглашать на озвучку киножурналов. Я записал их тысячи, неплохо заработав при этом.
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