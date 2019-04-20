Историческое здание на территории музея-усадьбы Рериха в Ленобласти полностью сгорело
Старинное здание амбара, располагающегося на территории музея-усадьбы Рериха в Изваре Ленинградской области, полностью сгорело. Пожар уничтожил памятник регионального значения за несколько минут — 160 квадратных метров тушили примерно два часа.
По информации музейного агентства Ленинградской области, ночью произошло возгорание. Здание амбара сгорело за четыре минуты, оно было полностью объято огнем. Оценку последствий пожара даст специальная комиссия. Сгоревшее здание амбара числилось в списках памятников регионального значения, однако в эксплуатации не состояло и было уничтожено за четыре минуты — по данным ГУ МЧС по Ленинградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 00:37 ночи 20 апреля, ликвидировано возгорание было в 01:41 часов.
Оценку последствий пожара даст специальная комиссия. Музей-усадьба Рериха в Изваре — уникальный комплекс памятников природы, археологии, архитектуры, истории и культуры, первый в России государственный музей великого русского художника, ученого, путешественника и общественного деятеля Николая Константиновича Рериха. С этой старинной русской усадьбой связаны детские и юношеские годы Рериха. С начала 18 века Изварой владели дворянские фамилии Шереметевых, Трубецких, Салтыковых, Веймарнов. Семья Рерихов владела Изварой с 1872 по 1900 год. Музей-усадьба Н.К. Рериха был открыт в 1984 году — на 60 гектарах располагаются 9 усадебных построек 18-19 веков, старинный парк и родниковые озера.
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