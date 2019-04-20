Историческое здание на территории музея-усадьбы Рериха в Ленобласти полностью сгорело

Старинное здание амбара, располагающегося на территории музея-усадьбы Рериха в Изваре Ленинградской области, полностью сгорело. Пожар уничтожил памятник регионального значения за несколько минут — 160 квадратных метров тушили примерно два часа.

Амбар на территории музея-усадьбы Рериха. Фото: tripadvisor.ru

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По информации музейного агентства Ленинградской области, ночью произошло возгорание. Здание амбара сгорело за четыре минуты, оно было полностью объято огнем. Оценку последствий пожара даст специальная комиссия. Сгоревшее здание амбара числилось в списках памятников регионального значения, однако в эксплуатации не состояло и было уничтожено за четыре минуты — по данным ГУ МЧС по Ленинградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 00:37 ночи 20 апреля, ликвидировано возгорание было в 01:41 часов.