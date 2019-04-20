Состояние Дмитрия Быкова улучшилось — он «слышит и реагирует»

Состояние Дмитрия Быкова, госпитализированного 16 апреля в Уфе, улучшилось — он «слышит и реагирует». Об этом сообщила его супруга Ирина Лукьянова.

«Положительная динамика. Слышит и реагирует», — написала Лукьянова на своей странице в Facebook. Она также добавила, что 19 апреля врачи начали выводить Быкова из медикаментозного сна. Ранее об улучшении состояния писателя сообщили основатель лектория «Прямая речь» Светлана Большакова и глава редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов. «После перелета состояние не стало хуже. Причина такого состояния врачам уже понятна. Прогнозы у них хорошие», — сказал Муратов «Интерфаксу» в пятницу, 19 апреля.

18 апреля было принято решение о перевозке Дмитрия Быкова в Москву — самолет, оплаченный редакцией «Новой газеты», с писателем, бригадой медиков и его близкими на борту приземлился в столице, после чего писателя госпитализировали в одно из медицинских учреждений Москвы.

Ранее редакция «Собака.ru» (Уфа) узнала, что писатель почувствовал себя плохо 16 апреля на борту самолета по пути в Уфу — там должна была состояться его встреча с читателями. После высадки его сразу госпитализировали в больницу. Сейчас Дмитрий Быков находится в состоянии искусственной комы. По словам врачей, его жизнь вне опасности. Операция писателю тоже не нужна.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники в Уфе сообщали о том, что медики диагностировали у Дмитрия Быкова инфаркт головного мозга, однако позже информацию опровергли. «Вранье полное, просто лажа», — прокомментировал издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов также опроверг диагноз: «Инфаркт головного мозга» — это инсульт, который давно опровергнут».