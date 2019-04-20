Проезд льготных категорий петербуржцев в электричках сделают бесплатным

Проезд льготных категорий граждан в электричках планируют сделать бесплатным на год. Соответствующее постановление уже находится на рассмотрении в Законодательном собрании — решение о его принятии должно быть сделано до 27 апреля.

Средства на предоставление льгот в этом году выделят из бюджета города за счет оптимизации расходов, а на 2020 год планируется заранее заложить их в бюджет. «Документ уже находится в Законодательном собрании, я уверен, что они постараются его принять, нам нужно, чтобы уже с 27 апреля полностью был бесплатный проезд. Я еще раз буду обращаться к депутатам Законодательного собрания, чтобы они это сделали. Я думаю, что это будет хорошим подарком для жителей, особенно с учетом того, что сейчас начинается дачный сезон», — отметил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

По подсчетам Комитета по социальной политике Петербурга, введение бесплатного проезда для льготников коснется около 1 миллиона петербуржцев. Ежегодно на компенсацию нововведения потребуется порядка 710 млн рублей из городского бюджета. Более активное использование электричек также поможет компенсировать петербуржцам отсутствие станций метро в некоторых районах города.

«Развитие железнодорожного сообщения снизит нагрузку на дороги города, позволит улучшить транспортную обстановку. В ближайшие годы будет существенно обновлен подвижной состав, уже приобретаются новые вагоны и поезда, в частности новые «Ласточки». Важная задача — повысить доступность ряда пригородных районов, таких, например, как Сертолово, где сейчас есть проблемы с общественным транспортом», — приводит ТАСС слова начальника Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО «Российские железные дороги» Алексея Белянкина.

В свою очередь жители города, которые имеют право на льготу, считают, что данная мера позволит им чаще пользоваться быстрым железнодорожным транспортом, вместо которого они раньше ездили на автобусах. До введения бесплатного проезда существовали льготы — с 27 апреля по 31 октября пенсионеры могли купить билет на пригородные электрички за 10% от его фактической стоимости.