На весенний общегородской субботник в Петербурге вышла московская уборочная техника

Сегодня, 20 апреля, Петербург сплотился ради общей цели — в городе проходит День благоустройства. Весенняя «генеральная уборка» проводится с целью приведения в порядок улиц и набережных, дворов и фасадов домов, а также планируется высадить почти 6 тысяч деревьев, 100 тысяч кустарников и полмиллиона цветов. В «большой и очень важной работе», однако, принимают участие не только петербуржцы — на помощь пришла московская уборочная техника.

«Мы договорились с Сергеем Семеновичем Собяниным (мэром Москвы — прим. ред.), к нам приехали две бригады, которые убирают наш город. Мы отправим им свои две бригады. Таким образом мы будем обмениваться опытом, не просто теоретическим, а именно на практике. На семинарах много не поймешь. А у них, знаете, есть такая технология мытья пятиэтажек. Мы сейчас смотрели с главой района — очень хорошо очищается», — поделился ТАСС врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

По словам Беглова, у петербургских специалистов имеется свой уникальный опыт уборки — сложных фасадов, плитки и гранита. Врио губернатора распорядился завершить уборки города после зимы к майским праздникам — главным событием месячника благоустройства стал общегородской субботник 20 апреля. А методику уборки города, перенятую у столичных специалистов, петербургские коммунальщики планируют передать коллегам из других субъектов Северо-Западного федерального округа.

«Петербург нацелен перенимать лучшие практики. В работу по благоустройству вовлекаются лучшие специалисты со всей страны, изучаем опыт разных городов России, зарубежных мегаполисов. Москве за последнее время удалось добиться заметных результатов в части приведения в порядок. В рамках сотрудничества наших городов мы обмениваемся опытом и информацией и сейчас взяли у столицы несколько единиц техники и спецвышки для мытья фасадов», — поддерживают инициативу в Комитете по благоустройству.

Напомним, 17 марта в Петербурге приступили к помывке улиц после зимы — дорожники старались использовать каждый теплый день, чтобы как можно раньше начать чистку и предотвратить весенние пылевые бури. Зимний сезон уборки официально завершился через месяц, 16 апреля.