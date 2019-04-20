Сады Петербурга начали открывать после просушки. Уже сегодня, 20 апреля, Таврический, Овсянниковский сад и Казанский сквер начнут принимать всех любителей прогуляться среди зеленых аллей.

Все зеленые насаждения города станут доступны для посетителей к концу апреля. Так, 22 апреля садовники планируют открыть Юсуповский сад, 26 апреля — Никольский сад, 27 апреля — сквер Галины Старовойтовой, а 30 апреля распахнутся ворота сада Сан-Галли и Екатерининского сквера.

Сады и парки Петербурга стали недоступны для горожан с 20 марта. Ежегодное весеннее закрытие зеленых насаждений города необходимо для того, чтобы не нарушить грунтовое и щебеночно-набивное покрытия. Дорожки в зеленых зонах напитаны влагой, а нижний слой еще не оттаял — активное передвижение по напитанным влагой дорожкам может привести к к их разрушению.

В начале мая комитет по благоустройству займется посадкой первых цветов в садах и парках. А за время, когда доступ к ним у горожан был ограничен, садовники очистили территории от мусора, образовавшегося за время зимы, отремонтировали садово-парковую мебель, помыли урны и провели ряд других работ по облагораживанию мест.

Напомним, вчера, 19 апреля, в Петербурге стартовал сезон фонтанов. Уже работают «Шар» на Невском проспекте, фонтаны в Ново-Манежном сквере, у Казанского собора и Воронихинской решетки. Нелелей ранее фонтаны заработали и в Петергофе — посмотрите, как это было в условиях снегопада (да-да!)