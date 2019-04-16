Лекции об израильской кухне, психоанализе и комиксах: зачем идти на дни открытых дверей в Новой Голландии

20 и 21 апреля в Новой Голландии пройдут дни открытых дверей резидентов «Бутылки». В Павильоне можно будет послушать бесплатные лекции о гастрономии, дизайне, моде, психологии, спорте – «Собака.ru» выбрала 10 самых интересных. Полную программу можно найти здесь.

20 апреля Гастрономия 12:00 – 13:00, cтрит-фуд бар «Бекицер». Политолог и адепт неформального образования Роза Лейн расскажет о культуре Израиля, еврейских стереотипах и современной израильской кухне. 13:00 – 14:00, Pho’n’Roll. Познакомиться с вьетнамской кухней и открыть для себя ее особенности в зависимости от региона можно будет на лекции Нгуен Нян, бренд-шефа кафе Pho’n’Roll. Повар родом из Фантьета приехал в Россию три года назад и решил остаться здесь, чтобы влюбить гостей во Вьетнам с первой ложки фо бо.



14:00 – 15:00, Ronny. Сооснователь бистро Ronny Сергей Глазунов и бренд-шеф Дмитрий Кюлленен подготовили лекцию о настоящей японской кухне без ролла «Филадельфия». Спорт 16:00– 17:00, кофейня SurfCoffee и студия сайклинга Rock the Cycle. Организатор и руководитель проекта FixedLab Александр Привальнев и мастер спорта России международного класса Ким Аргуэльес расскажут о влиянии велоспорта на все области жизни человека.

21 апреля Психология

12:00 – 13:00, пространство «Дети говорят». Айтен Юран – участница лакановских семинаров при Музее сновидений Фрейда, преподаватель Восточно-Европейского института психоанализа, соредактор сетевого журнала «Лаканалия» и автор множества статей. Она выступит с лекцией о стадии зеркала – периоде в жизни ребенка, когда он начинает отождествлять себя со своим отражением. 13:00 – 14:00, школа креативных индустрий «Маяк». Родителям может быть полезна лекция психолога Никиты Карпова о мотивации и самоопределении подростка. Спикер – директор по развитию центра психологического обучения детей и родителей «Архитектура Будущего», проработавший с детьми, подростками и родителями более пятнадцати лет. 20:00 – 21:00, студия инновационной гимнастики Bioginnastica. Директор отдела моды и искусств журнала «Собака.ru» Ксения Гощицкая расскажет о профессии «продюсер», о том, как располагать к себе людей, делать фэшн-съемки и при этом не сойти с ума.