Короткометражка Олеси Яковлевой с вокалистом Shortparis попала в программу Каннского кинофестиваля
Короткометражка петербургского режиссера Олеси Яковлевой «Сложноподчиненное» с вокалистом Shortparis Николаем Комягиным в главной роли попала в программу Cinéfondation Каннского кинофестиваля.
Как рассказала Олеся «Собака.ru» описать содержание фильма сложно, и это отражено в названии. Съемки длились семь дней, а вот подготовка к ним — целый год. Все это время прошло в написании сценария, поиске локаций и ожидании Николая — у него была большая загруженность. Но ждали не зря: он подходил на роль как никто другой: « Я не могу точно сказать, почему Николай. Сейчас это кажется само собой разумеющимся» — объяснила Олеся.
«Попадание в конкурс «Cinéfondation — событие для меня странное. Должно пройти какое-то время, чтобы отрефлексировать случившееся» — описала свои эмоции режиссер. Дату премьеры она пока не называет. Но надеется, что она состоится на одном из русских кинофестивалей.
Ранее «Собака.ru» сообщала, что Каннский фестиваль объявил программу. Там покажут новый фильм Кантемира Балагова «ДЫЛДА».
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