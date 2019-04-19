Короткометражка Олеси Яковлевой с вокалистом Shortparis попала в программу Каннского кинофестиваля

Как рассказала Олеся «Собака.ru» описать содержание фильма сложно, и это отражено в названии. Съемки длились семь дней, а вот подготовка к ним — целый год. Все это время прошло в написании сценария, поиске локаций и ожидании Николая — у него была большая загруженность. Но ждали не зря: он подходил на роль как никто другой: « Я не могу точно сказать, почему Николай. Сейчас это кажется само собой разумеющимся» — объяснила Олеся.