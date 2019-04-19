В Петербурге расселяют дом на Ремесленной

Дом номер 5 на Ремесленной улице начали расселять. Как сообщает «Фонтанка», новые квартиры получили первые десять семей. А 13 семей от переезда отказались, но с ними, по словам врио губернатора Александра Беглова, будет продолжаться работа.

Напомним, что жильцы дома вывесили баннеры на здании с надписями «Не хотим жить под мостом» и «Помогите, или мы рухнем». По их мнению, дом 1914-го года постройки пошел трещинами из-за строительства 6-полосной магистрали, которую строили к ЧМ-2018 по футболу прямо у жильцов под окнами.

«Стройка ведется в шаговой доступности 1,5 метра от дома. И днем и ночью ведутся шумные работы: забивают сваи, дом весь трясет. Сколько бы люди не писали жалобы, к сожалению бесполезно. Бедным детям из дома до школы и обратно приходится пробираться по стройке!», — приводит слова жильцов телеграм-канал «Протестный Петербург».