UPD: медики диагностировали у Дмитрия Быкова инфаркт головного мозга. Эту информацию опровергли

Медики в Уфе поставили Дмитрию Быкову диагноз — инфаркт головного мозга. Об этом сообщает источник ТАСС. В четверг писателя перевезли в Москву.

UPD: Как сообщает РБК, издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов опроверг инфаркт головного мозга у Быкова: «Вранье полное, просто лажа».

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов также опроверг диагноз: «Инфаркт головного мозга» — это инсульт, который давно опровергнут».

Напомним, что Дмитрий Быков почувствовал себя плохо 16 апреля на борту самолета по пути в Уфу — там должна была состояться его встреча с читателями. После высадки его сразу госпитализировали в больницу и ввели в состоянии искусственной комы.

Алиса Фокина, представитель лектория «Прямая речь» в Уфе, организатор выступления Дмитрия Быкова прокомментировала ситуацию так: «16 апреля Дмитрий Быков прилетел в Уфу, где было запланировано его выступление. В самолете он почувствовал себя плохо, был госпитализирован в одну из больниц Уфы. Сейчас проходит обследование. Всем необходимым обеспечен. Слухи об инсульте абсолютно ложны».