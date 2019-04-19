Джейсон Момоса сбрил семилетнюю бороду, чтобы привлечь внимание к переработке пластика

Джейсон Момоса, известный по ролям кхала Дрого из «Игры престолов» и Аквамена, сбрил свою бороду, которую растил семь лет. Свое решение он объяснил желанием привлечь внимание к проблеме переработки пластика.

«Я сбриваю этого зверя, настало время перемен. Перемен к лучшему… для моих детей, для ваших детей, для мира. Давайте добьемся позитивных изменений для здоровья нашей планеты. Давайте очистим наши океаны и нашу землю. Присоединяйтесь к моему путешествию. Давайте перейдем на полностью перерабатываемый алюминий. Вода в банках, а не в пластике», ― написал Момоа в описании ролика.