Водитель, сбивший на Невском проспекте шесть человек, лишится прав и заплатит до 25 тысяч рублей

Вчера вечером, 18 апреля, на перекрестке Невского проспекта и набережной Фонтанки водитель «БМВ» (Альберт Доминов) превысил скорость, не справился с управлением и выехал на набережную, где сбил шесть человек. Один из них от удара упал в воду. Все они пострадали.

Как сообщает «Фонтанка», на Доминова составили два административных протокола за отсутствие ОСАГО (статья 12.37 КоАП) и нарушение правил, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью (статья 12.24 КоАП). Его могут оштрафовать на сумму до 25 тысяч рублей и лишить прав на срок до двух лет. Как показала экспертиза, водитель был трезв.

Издание связалось с Доминовым, он рассказал, что готов помочь: «Сожалею, конечно, что так получилось. Каждый мог оказаться в такой ситуации. Готов принести свои извинения потерпевшим, оказать возможную помощь». А на вопрос, что толкнуло его превысить скорость, он ответил, что у него были личные обстоятельства: «Была у меня небольшая ситуация».

А в феврале на Невском проспекте, 55 в ночь на воскресенье, в 00:29 24 февраля, автомобиль BMW X6 вылетел на тротуар и сбил шестерых пешеходов.

«Ехали параллельно ему, когда он уже вылетел на пешеходную зону, сбил человек 6 вроде бы, они даже не успели понять что произошло. На место сразу прибыли сотрудники полиции», — сообщают очевидцы. По данным ГИБДД, в результате аварии двое погибли на месте до приезда скорой, еще трое госпитализированы.