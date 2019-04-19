Группа «Альянс» выпустила новый альбом «Хочу летать» впервые за 25 лет
Группа «Альянс» впервые за 25 лет выпустила новый альбом «Хочу летать». Как рассказал «Колыбели музыкальных новостей» Олег Парастаев, материал копился с 2003 года, но в свет вышла лишь небольшая его часть.
А в марте 2019 года группа опубликовала клип на одноименную песню.
Ранее «Собака.ru» сообщала, что экс-музыкант группы «Альянс» опубликовал клип на песню «На заре», снятый в 1987 году. «Очень смешно и наивно, но с удовольствием делюсь с вами! Март, очень холодно, да ещё дождь пошел...» — подписал он ролик. Однако не стоит забывать, что сейчас в моде именно ретро (прямо как в клипе).
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