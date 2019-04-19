На Рубинштейна появится мемориальная доска в память о Ленинградском рок-клубе

На улице Рубинштейна установят мемориальный знак, посвященный Ленинградскому рок-клубу. На нем будет написано «В этом здании с 1981 по 1991 год работал Ленинградский рок-клуб». Добро на установку уже дал Совет по мемориальным доскам при правительстве Санкт-Петербурга. Об этом сообщил в соцсетях основатель музея «Реалии русского рока» Владимир Рекшан.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что в Петербург приехала Джоанна Стингрей — американская муза Ленинградского рок-клуба, которой приписывают не только популяризацию музыки Цоя, Гребенщикова и Курехина за рубежом, но и создание стиля рок-исполнителей. Редактор моды «Собака.ru» Алина Малютина расспросила Джоанну о том, чего нет в ее новой книге «Стингрей в Стране Чудес», — кого она считала главным российским модником, какие подарки привозила «Кино» от Энди Уорхола, и кто на самом деле в ответе за культовые образы группы.