Instagram протестирует возможность скрывать количество лайков под постами

Instagram протестирует новую функцию — возможность скрывать от других пользователей количество лайков под постами. Об этом сообщает TechCrunch . Первой внимание на такую функцию сервиса обратила исследовательница приложений Джейн Вонг.

Разработчики Instagram объяснили, что хотят сделать так, чтобы люди могли делиться публикациями не только ради лайков. Пока приложение не тестирует функцию, но разработчики указали, что всегда думают о том, как снизить давление на своих пользователей.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что Instagram начал удалять фейковые лайки, комментарии, подписки из тех страниц, которые использовали сторонние приложения для накрутки подписчиков.

Использование специальных сервисов противоречит правилам компании. Instagram планирует вести борьбу с фейковыми лайками и комментариями с помощью встроенных средств модерации на машинном обучении, которые помогут найти аккаунты с подозрительной активностью. Владельцев этих страниц уведомят об удалении лайков, подписчиков или комментариев. Помимо этого компания предложит сменить пароль для того, чтобы стороннее приложение прекратило свою работу.