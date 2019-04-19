Rolling Stones выпустили сборник хитов с 1971 года «Honk»

Культовая британская рок-группа Rolling Stones выпустила сборник своих лучших хитов с 1971 года «Honk». В него вошли и концертные записи Дэйвом Гролом и Эдом Шираном. Стандартное издание состоит из 36 композиций, а расширенное — из 46. Новый альбом можно послушать в «Apple Music» , «ВКонтакте» и на «Яндекс.Музыке» .

Последний раз The Rolling Stones выпустила студийный альбом в 2016 году — он назывался «Blue & Lonesome»: новый диск ветераны рока презентовали спустя 11 лет после выхода своей последней пластинки «A Bigger Bang» в 2005 году.

Это первая пластинка «роллингов», состоящая только из каверов — всего 12 песен, среди которых — треки Бадди Джонсона, Хаулина Вулфа и Литтл Уолтера.