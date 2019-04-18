Петербуржцы поставили новый рекорд по грамотности: за Тотальный диктант «отлично» получили более 10% участников

В 2019 году Тотальный диктант в Петербурге написало 11 544 человека. Из них оценку «Отлично» получили 1335 участника, что составляет более 10% от общего количества и является новым рекордом (Число участников «Тотального диктанта», написавших текст на «отлично», в 2018 году составило около 2% в Петербурге.)

А по количеству участников город вновь занял второе место в мире. Петербург обогнала Москва, а Новосибирск, родина Тотального диктанта, занял третье место.

Чаще всего петербуржцы ошибались в словах «пьеса», «пессимистический» и «обаяние», а также в слове «земля», которое в предложенном тексте нужно было написать с маленькой буквы (в контексте «если не на земле, то на небе»), и в слове «Василисин (муж)», которое, наоборот, нужно было написать с заглавной буквы.

Напомним, что в этом году впервые текст диктанта читали люди с аутизмом — студенты центра «Антон тут рядом».