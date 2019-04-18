Тюлень Крошик заканчивает линьку и ленится нырять за рыбой в бассейн
Тюлень Крошик заканчивает линьку. Как говорят в Фонде друзей балтийской нерпы, он должен был похудеть, но этого не произошло: зверек просто ленится нырять за рыбой в бассейн, поэтому требует у своих опекунов еду в миске. И, если они отказывают ему, Крошик начинает разрушать все вокруг себя и выламывать дверь из вольера.
А еще он волнуется, потому что слышит голоса нерп и тюленей, которые пока живут в индивидуальных боксах.
Ранее «Собака.ru» рассказывала, как семейная пара из Петербурга создала единственный в России центр спасения балтийской нерпы.
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