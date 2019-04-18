Тюлень Крошик заканчивает линьку и ленится нырять за рыбой в бассейн

Тюлень Крошик заканчивает линьку. Как говорят в Фонде друзей балтийской нерпы, он должен был похудеть, но этого не произошло: зверек просто ленится нырять за рыбой в бассейн, поэтому требует у своих опекунов еду в миске. И, если они отказывают ему, Крошик начинает разрушать все вокруг себя и выламывать дверь из вольера.

А еще он волнуется, потому что слышит голоса нерп и тюленей, которые пока живут в индивидуальных боксах.