Студия Артемия Лебедева создала талисманы для олимпийской сборной России. Ими стали медведь и кот.

Как объясняется на сайте студии, медведь ассоциируется с Россией не только у самих горожан, но и у иностранцев: «Наш Медведь — не просто медведь, а одновременно неваляшка и матрешка. Он никогда не стоит на коленях — у него их попросту нет».

А кот, по задумке дизайнеров, напоминает и манула, и сибирскую рысь, и снежного леопарда. А еще — в Фейсбуке можно примерить его, как шапку-ушанку.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что Российский дизайнер Артемий Лебедев разрешил свободное и бесплатное использование логотипа Санкт-Петербурга, который его студия разработала. Это произошло из-за судебных разбирательств вокруг изображения, которые начались летом прошлого года.