Продюсер «Ласкового мая» подал в суд на Шнурова и «Зенит» за оскорбление Москвы в эфире интернет-канала Z+

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Сергею Шнурову и футбольному клубу «Зенит» за высказывания музыканта по поводу Москвы в эфире интернет-канала Z+, запущенного «Зенитом». Об этом сообщает «Бумага».

Андрей Разин заявил, что слова Шнурова «свидетельствуют о явном неуважении к государству» и не могут быть оправданы свободой выражения мнения. Он требует, во-первых, удалить запись эфира, а во-вторых, разместить на сайте клуба «официальную позицию в отношении высказываний музыканта».

Петроградский районный суд зарегистрировал заявление, предварительное заседание состояится 23 мая.

Напомним, что Сергей Шнуров, Илья Варламов и Артемий Лебедев приняли участие в ток-шоу интернет-канала футбольного клуба «Зенит» и «Газпром-медиа». Его запустили 17 марта.

Главной темой обсуждения стало сравнение Москвы и Петербурга. Издание Sports.ru подробно описало происходившее в студии: Лебедев раскритиковал Петербург, Шнуров — Москву, а Варламов указал на проблемы Петербурга и назвал его лучшим городом России. При этом участники беседы много матерились, а Шнуров сравнил Петербург и Москву с членом и влагалищем соответственно.

В соцсетях шоу раскритиковали за большое количество мата в речи спикеров и сравнение городов с гениталиями, а также за выбор гостей. Многим не понравилось, что разговор мало соприкасался с футболом.