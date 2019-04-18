Петербуржцы соберут мусор на Балтийском бульваре и в Сосновом Бору в рамках эко-квеста «Чистые Игры»

Эти соревнования можно назвать образовательными, потому что игровой формат «Чистых Игр» направлен на то, чтобы привлечь внимание как можно большего количества людей к проблемам природы. Кстати, участие бесплатное!

В Петербурге в очередной раз пройдут «Чистые Игры» — эко-квест, в рамках которого участники собирают мусор и относят его на специальные «склады», где его принимают волонтеры. После этого все собираются у главного штаба и выбирают лучший из найденных «артефактов».

Правила просты: для участия нужно зарегистрироваться и приехать со своей командой в назначенное место. Позаботьтесь об одежде: все же вам придется собирать мусор, а не просто прогуливаться по лесу. После квеста будет чаепитие, поэтому стоит принести свою кружку, чтобы не использовать пластиковую.

В этом году «Чистые Игры» будут проходить 20 апреля сразу в двух местах: в Красносельском районе (регистрация здесь. Старт — в 12:00) и городе Сосновый Бор (регистрация здесь. Старт — в 10:00).

Почти пять лет назад Дмитрий Иоффе провел первое командное соревнование по сбору и сортировке мусора, а в 2018 году его «Чистые игры» стали лучшим природоохранным проектом России и вышли на международный уровень. Дмитрий рассказал «Собака.ru», как мотивировать тысячи людей начать заботиться о природе.