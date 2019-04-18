Александр Кержаков согласился отдать ребенка Милане Тюльпановой

Александр Кержаков предложил Милане Тюльпановой мировую и согласился отдать ей сына. Об этом сообщает «Фонтанка». Футболист считает, что тяжба сказывается на ребенке. «Это пожелание Александра Кержакова. Он предложил Милане мировую, но не получил ответ. Мы согласны с ее требованиями», – рассказал защитник Александра.

По словам представителя спортсмена, спор зашел слишком далеко. Кержаков согласен развестись с Миланой и позволить сыну жить с ней, но при условии, что у Александра будет возможность видеться с ребенком. Напомним, что в июне 2018 года Милана Кержакова в прямом эфире Instagram рассказала, что бывший супруг Александр Кержаков забрал их общего ребенка Артемия.