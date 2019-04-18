Александр Кержаков согласился отдать ребенка Милане Тюльпановой
Александр Кержаков предложил Милане Тюльпановой мировую и согласился отдать ей сына. Об этом сообщает «Фонтанка». Футболист считает, что тяжба сказывается на ребенке.
«Это пожелание Александра Кержакова. Он предложил Милане мировую, но не получил ответ. Мы согласны с ее требованиями», – рассказал защитник Александра.
По словам представителя спортсмена, спор зашел слишком далеко. Кержаков согласен развестись с Миланой и позволить сыну жить с ней, но при условии, что у Александра будет возможность видеться с ребенком.
Напомним, что в июне 2018 года Милана Кержакова в прямом эфире Instagram рассказала, что бывший супруг Александр Кержаков забрал их общего ребенка Артемия.
«Я пока не хочу говорить многого, потому что не хочу пачкать репутацию этого человека. Единственное обстоятельство, которое меня вынуждает об этом говорить – это мой ребенок. Я не могу его видеть, это единственное, что заставляет меня говорить. Я никогда не запрещала Александру общаться с сыном, но просила, чтобы он виделся с ребенком у меня дома, ему это не понравилось, и он его забрал. Сейчас он его скрывает, у меня нет понимания, где он находится, и когда я смогу его увидеть. Это очень больно. Мы обратимся в суд, я уверена, что его определят жить со мной, но я не уверена, что он мне его отдаст, он может увезти его заграницу и я тогда никогда его не увижу», — рассказала она, не сдерживая слез, своим подписчикам в соцсети.
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