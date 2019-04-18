На одной из стен переулка Радищева появился стрит-арт с собором Парижской Богоматери
Уличный художник Олега Лукьянов разместил на одной из стен переулка Радищева стрит-арт с изображением собора Парижской Богоматери.
Свои работы он выполняет с помощью принтера: оцифровывает картину, переносит изображение на акриловый полимер и переводит стрит-арт на стену.
Ранее «Собака.ru» сообщала, что недалеко от Финского консульства, в районе Кирочной улицы и Манежного переулка, на стенах стали появляться яркие репродукции картин — классиков, авангардистов, современных художников. Автор этих фресок — художник Олег Лукьянов.
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