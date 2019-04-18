18+

На одной из стен переулка Радищева появился стрит-арт с собором Парижской Богоматери

Уличный художник Олега Лукьянов разместил на одной из стен переулка Радищева стрит-арт с изображением собора Парижской Богоматери.

Свои работы он выполняет с помощью принтера: оцифровывает картину, переносит изображение на акриловый полимер и переводит стрит-арт на стену. 

 

Ранее «Собака.ru» сообщала, что недалеко от Финского консульства, в районе Кирочной улицы и Манежного переулка, на стенах стали появляться яркие репродукции картин — классиков, авангардистов, современных художников. Автор этих фресок — художник Олег Лукьянов. 


Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
 
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также