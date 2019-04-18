На одной из стен переулка Радищева появился стрит-арт с собором Парижской Богоматери

Уличный художник Олега Лукьянов разместил на одной из стен переулка Радищева стрит-арт с изображением собора Парижской Богоматери.

Свои работы он выполняет с помощью принтера: оцифровывает картину, переносит изображение на акриловый полимер и переводит стрит-арт на стену.