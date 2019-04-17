Уикенд в Петербурге с 18 по 21 апреля

16-12 апреля-мая Музей Анны Ахматовой

Выставка Олега Григорьева «Холодно быть человеком»



К 75-летию со дня рождения поэта и художника Олега Григорьева в Музее Анны Ахматовой разместят масштабную инсталляция, включающую его графику, фотографии, видео и объекты. Григорьев известен как автор детских книг и коротких стихотворений, быстро уходивших из-под его пера «в народ». Однако он сам всегда мечтал иллюстрировать свои книги.