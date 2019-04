Уикенд в Петербурге с 18 по 21 апреля

18 апреля 20:00 «А2»

Концерт Bullet For My Valentine



В четверг британская группа Bullet For My Valentine, некогда кумиры всех эмо-мальчиков и эмо-девочек, представит в клубе «А2» свою новую пластинку Gravity. Это их шестой лонгплей, который, по словам вокалиста Мэтта Така, простой, но точно передает его состояние.