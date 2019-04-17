Уикенд в Петербурге с 18 по 21 апреля
Фестиваль Dance open, премьера спектакля «Волнение» с Алисой Фрейндлих и фильм Рэйфа Файнса о Рудольфе Нуреева в прокате – как провести эти выходные в городе.
16-12 апреля-мая
Музей Анны Ахматовой
К 75-летию со дня рождения поэта и художника Олега Григорьева в Музее Анны Ахматовой разместят масштабную инсталляция, включающую его графику, фотографии, видео и объекты. Григорьев известен как автор детских книг и коротких стихотворений, быстро уходивших из-под его пера «в народ». Однако он сам всегда мечтал иллюстрировать свои книги.
17-18 апреля
19:00
БДТ
Режиссер и драматург Иван Вырыпаев 17 и 18 апреля представит на основной сцене БДТ премьеру спектакля «Волнение». Пьесу он написал специально для Алисы Бруновны Фрейндлих, которая в этом году отмечает 35-летие службы в театре. Она играет главную героиню — американскую писательницу польского происхождения Ульи Рихте. События разворачиваются на Манхэттене, в квартире Уильи. У нее, человека закрытого и не публичного, берет интервью польский журналист Кшиштоф Зелинский.
17-29 апреля
Александринский театр
Посвященный Петербургу (но пермский) «Щелкунчик» и «Зимний путь» Кристиана Шпука, недетская «Алиса» Мауро Бигонзетти и «Коппелия» Пьера Лакотта – в программе балетного фестиваля сплошь хиты. Все подробности – в нашем гиде.
17-29 апреля
В Петербурге с 17 по 26 апреля пройдет XVI Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин». В его программе – работа Ларисы Афанасьевой «Сны Пиросмани» в Упсала-Цирке, две постановки обладателя «Золотой маски» Яны Туминой «Деревня канатоходцев» и «Комната Герды», столичный спектакль-мастер-класс «Тень в квадрате», проект Бориса Павловича «неДетские разговоры» и многие другие. Подробная программа на сайте фестиваля «Арлекин».
c 18 апреля
Подростковая и ванильная версия «50 оттенков серого» рискует стать у тинейджеров такой же культовой, как «Сумерки» и «Три метра над уровнем неба». Умница-студентка из хорошей семьи связывается с плохим мальчиком. Мама, подруги (и весь мир) против.
c 18 апреля
Комедийный боевик от автора «Духless», в котором отец (Владимир Машков) собирает пятерых своих детей от разных женщин, чтобы ограбить казино. Их играют Александра Бортич, Павел Чинарев, Гела Месхи, Григорий Калинин и Федор Бавтриков.
c 18 апреля
Основанный на реальных событиях триллер с Арми Хаммером и Назанин Бониади — роскошный отель «Тадж-Махал Палас» в центре индийского города Мумбаи захватывают террористы.
c 18 апреля
Британская драма, в которой Джуди Денч блестяще играет реально существовавшую русскую шпионку Мелиту Норвуд (в фильме ее имя изменено на Джоан). Поставляя сведения СССР, она пыталась предотвратить Третью мировую войну.
c 18 апреля
В четверг начинает работу проект бесплатных экскурсий «Открытый город». Благодаря ему можно увидеть дворцы, особняки, усадьбы, промышленные здания Петербурга, которые обычно закрыты для публики. Ажиотаж большой – надо успевать регистрироваться. Программа будет появляться в соцсетях и на сайте открытыйгород.рф.
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Майк Науменко, фото: Игорь Мухин
18 апреля
18:00
Money honey
В четверг в клубе Money honey пройдет вечеринка-концерт в честь дня рождения лидера «Зоопарка» Майка Науменко. В событии участвуют музыканты его группы Александр Храбунов, Валерий Кирилов, Сергей Тесюль, а также Алексей Рыбин («Кино»), Михаил Чернов (ака «дядя Миша» из «ДДТ») и другие. Они, конечно, споют песни Науменко. Вход свободный.
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Lia Koltyrina / Shutterstock.com
18 апреля
20:00
«А2»
В четверг британская группа Bullet For My Valentine, некогда кумиры всех эмо-мальчиков и эмо-девочек, представит в клубе «А2» свою новую пластинку Gravity. Это их шестой лонгплей, который, по словам вокалиста Мэтта Така, простой, но точно передает его состояние.
18 апреля
20:00
Zal
Выросшая в Петербурге хип-хоп дива с норвежскими корнями и (реальным!) именем Эрика Лундмоен презентует в четверг в клубе Zal свой дебютный альбом.
19-23 апреля-июня
Эрмитаж
В Манеже Малого Эрмитажа расположатся более двухсот экспонатов – всемирно известные артефакты из погибших Помпей, Геркуланума и Стабия. Это фрески, мозаики, скульптуру и предметы быта I века.
19-31 апреля-августа
Wynwood Hotel
Художник и режиссер, а теперь и куратор Вера Мартынов собрала в пространстве дизайнерского Wynwood Hotel работы петербургских художников из галереи Anna Nova, Marina Gisich Gallery, FotoDepartament.Gallery и 11.12 Gallery и присовокупила к ним авторов XX века из частных коллекций. Получился авторский взгляд на двойственность Петербурга с его белыми ночами, близостью моря, античными канонами и скрытыми противоречиями.
19-21 апреля
«Пассаж»
В «Пассаже» (Невский, 48) в пятницу стартует фестиваль «Книжный БУМ». Среди его гостей и спикеров – лауреат «Русского букера» Елена Чижова, кинокритик Дмитрий Ренанский (он поделится впечатлениями о просмотре кинопроекта «Дау»), кинорежиссеры Наталия Мещанинова и Александр Велединский, мультипликатор Константин Бронзит, художники-иллюстраторы Ольга Попугаева и Дмитрий Непомнящий, писатель Ирина Зартайская, историк архитектуры Владимир Лисовский и многие другие.
19 апреля
19:00
Институт Финляндии
В пятницу в Институте Финляндии откроется выставка, посвященная графическому роману «Под покровом леса» о мифологии деревьев у финно-угорских народов (он вышел в издательстве «Бумкнига»). В экспозиции – оригиналы страниц комикса, нарисованные финской художнцей Санной Хукканен в оригинальной технике: с использованием природных материалов.
19 апреля
20:30
ДЛТ
В пятницу в атриуме универмага пройдет ДЛТ Fashion Show — единственное ежесезонное событие в Петербурге, ради которого объединяют работы Дриса Ван Нотена, Демны Гвасалии, Тома Форда, Алессандро Микеле и еще десятка дизайнеров со всего мира. В этот раз их коллекции в один показ соберет и стилизует Юлия Пелипас.
19 апреля
21:00
Social Club
Настоящий московский ансамбль «Мегаполис» в пятницу выступит в Петербурге в редком камерном формате – на сцене Social Club. В программу войдут все хайлайты за более чем 30 летнюю историю группы – песни «Москвички», «Где цветы?» и многие другие.
20 апреля
В байопике Рудольфа Нуреева режиссер Рэйф Файнс сосредоточился на периоде жизни танцовщика до эмиграции – от детских лет в Уфе и до гастролей Мариинского (тогда Кировского) театра во Франции, когда он решился просить убежища за пределами СССР.
20 апреля
11:00
В субботу в акватории Невы, на Фонтанке и Мойке пройдет традиционный весенний Бот-Парад. Участие в нем примут около 170 «экипажей». Стартуют он в 11 утра от пирса Школы высшего спортивного мастерства по водным видам спорта на Петровской косе.
20 апреля
13:00
«Антон тут рядом»
В Центре комплексной поддержки людей с аутизмом (Троицкая пл., 1) в субботу пройдет большой маркет, на котором участники смогут купить продукцию «Антон тут рядом» со скидкой от 10% до 50%. В программе также – живая музыка, еда и напитки. Вход свободный.
20 апреля
16:00
РНБ
В Новом здании РНБ (Московский пр., 165/2, Актовый зал) в субботу парфюмерный историк Элина Арсеньева прочтет бесплатную лекцию о русских парфюмерах. Среди них – создатель Chanel N°5 Эрнест Бо, один из создателей «Красной Москвы» Александр Остроумов и многие другие.
20 апреля
18:30
ОхтаЛаб
Лауреат премии «Просветитель» Ася Казанцева расскажет в субботу в ОхтаЛабе, почему надо бросать курить, чем опасно пассивное курение и как избавиться от привычки. Лекция благотворительная – сборы от нее будут перечислены в фонд «Адвита».
20-14 апреля-мая
Kunsthalle nummer sieben
Видео, фотографии, инсталляции и перформансы по мотивам российско-финского научного проекта «Слоеный пирог соседства» покажут в выставочном бункере эпатажной арт-группы «Север 7» (Большая Зеленина, 21). Социологи вместе с художницей Леной Лернер расскажут о таких темах, как соседство на приграничных территориях, цифровой соседство и соседство в коммунах через современное искусство. Подобные междисциплинарные практики становятся все более популярными в мире, где художники и ученые ищут новые способы популяризации науки.
20-21 апреля
21:00
ТЮЗ
В выходные Фестиваль света пройдет на новом месте – мультимедийное 3D-мэппинг шоу будет транслироваться на здание ТЮЗа. Представление посвящено Году театра, будет происходить под музыку Моцарта и зрители увидят его бесплатно. В Play Маркете и App Store уже можно скачать приложение, которое позволит увидеть еще одну часть шоу (AR-видео).
21 апреля
18:00
ЕСОД
В воскресенье в Концертном зале центра ЕСОД (Большая Разночинная, 25А) пройдет дискуссия писателя Татьяны Толстой и культуролога Льва Лурье о проекте «Дау» Хржановского и ужасах СССР.
21 апреля
19:00
«Ленинград Центр»
В кинотеатре «Ленинград Центра» почти за неделю до старта проката покажут фильм «Синонимы» режиссера Надава Лапида – победитель Берлинского кинофестиваля-2019. Это история о молодом израильтянине, который сбегает из родной страны во Францию.
21 апреля
20:00
«Лендок»
Американский сонграйтер и художник Марисса Надлер в воскресенье впервые выступит в Петербурге. Она представит свой новый альбом For My Crimes.
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