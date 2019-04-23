«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2019 года

Друзья, хорошая новость! Мы отменяем голосование, и теперь все номинанты ТОП50 — победители! Редакция «Собака.ru» всегда считала: задача премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — выявлять и объединять выдающихся людей нашего города. И чтобы объединение это было не только на словах, но и на деле, четырнадцать лет мы собираем и публикуем большой редакционный проект «ТОП50», в котором каждый герой премии рассказывает о себе, своих достижениях и своем Петербурге. А в этом году мы отменяем голосование за номинантов. Навсегда. Теперь все пятьдесят замечательных петербуржцев из ежегодного редакционного списка — победители.

Почему мы так решили? Нет времени конкурировать — пора объединяться! Там, где есть победа, есть сражение. Где победители — там и проигравшие. Может ли академик соревноваться с медиахудожником? IT-бизнесмен — с девелопером? Рэпер — с композитором? Мы, петербуржцы, разные — и в этом наша суперсила. Прямо сейчас настало время сплотиться во имя движения вперед, — столь, надо признать, нам необходимого. Потратим силы не на конкуренцию, а на объединение. Сообществу петербуржцев быть! И важно! Редакция «Собака.ru» говорит спасибо вам, лауреаты премии «ТОП50»! За ваши труды и поступки, которые вдохновляют нас каждый день. За то, что вы меняетесь сами и меняете к лучшему город, в которым мы все живем. Петербургу нужны новые герои, которые переизобретут его заново, не забывая и не отрицая его историю. Вы и есть эти герои!