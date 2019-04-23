«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2019 года
Друзья, хорошая новость! Мы отменяем голосование, и теперь все номинанты ТОП50 — победители!
Редакция «Собака.ru» всегда считала: задача премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — выявлять и объединять выдающихся людей нашего города. И чтобы объединение это было не только на словах, но и на деле, четырнадцать лет мы собираем и публикуем большой редакционный проект «ТОП50», в котором каждый герой премии рассказывает о себе, своих достижениях и своем Петербурге.
А в этом году мы отменяем голосование за номинантов. Навсегда. Теперь все пятьдесят замечательных петербуржцев из ежегодного редакционного списка — победители.
Почему мы так решили? Нет времени конкурировать — пора объединяться! Там, где есть победа, есть сражение. Где победители — там и проигравшие. Может ли академик соревноваться с медиахудожником? IT-бизнесмен — с девелопером? Рэпер — с композитором? Мы, петербуржцы, разные — и в этом наша суперсила.
Прямо сейчас настало время сплотиться во имя движения вперед, — столь, надо признать, нам необходимого. Потратим силы не на конкуренцию, а на объединение. Сообществу петербуржцев быть!
И важно! Редакция «Собака.ru» говорит спасибо вам, лауреаты премии «ТОП50»! За ваши труды и поступки, которые вдохновляют нас каждый день. За то, что вы меняетесь сами и меняете к лучшему город, в которым мы все живем.
Петербургу нужны новые герои, которые переизобретут его заново, не забывая и не отрицая его историю. Вы и есть эти герои!
И что теперь будет с «ТОП50»? Будет только лучше! Уже четырнадцать лет подряд редакция «Собака.ru» называет пятьдесят петербуржцев, каждый из которых сделал значительный прорыв в своей области. Прежде мы публиковали имена номинантов премии на top50.sobaka.ru и просили всех горожан отдать за них голоса. Так, спустя два месяца и сотни тысяч проголосовавших, определялся победитель в своей номинации.
В 2019 году все будет не так. Точнее, не совсем так. Номинации останутся! Вот их список: «Музыка», «Кино», «Мода», «Бизнес», «Театр», «Искусство», «Наука и Жизнь», «Книги». И к традиционным номинациям добавятся две новые, учрежденные специально в этом году, — «Урбанистика» и «Медиалидеры». Но имена всех лауреатов всех номинаций вы узнаете не сразу.
Как и когда мы узнаем имена всех лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»? Начиная с 24 апреля и два раза в неделю на sobaka.ru и во всех соцсетях нашего медиабренда о жизни и делах замечательных людей Петербурга мы будем объявлять лауреатов одной из номинаций.
А в июне выйдет коллекционный номер журнала «Собака.ru» - трибуна для всех лауреатов премии: мы опубликуем пятьдесят интервью и пятьдесят портретов, сделанных в редких и труднодоступных городских локациях.
Весь май в соцсетях и на сайте вы сможете увидеть, как мы готовим к выпуску июньский номер, а с начала июня мы также начнем публиковать интервью и съемки проекта «ТОП50» на сайте.
Всех лауреатов «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» ищите здесь.
Коллекционный номер журнала «Собака.ru» выйдет 1 июня.
Торжественная «НЕЦЕРЕМОНИЯ» награждения лауреатов состоится 5 июня в креативном пространстве «Севкабель Порт».
«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга 2019»:
главный универмаг Петербурга ДЛТ,
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