Гидрометцентр составил прогноз на лето 2019 в России
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил на пресс-конференции, что лето 2019 года ожидается теплым. Об этом сообщают РИА.
«По предварительным прогнозам, мы не ожидаем, что будет холодное лето — оно будет около и выше нормы» — рассказал он.
Ранее «Собака.ru» рассказывала, чем заняться летом в Новой Голландии. Спойлер: Шарлотта Генсбур споет в Петербурге, а в Травяном саду расцветут тюльпаны и нарциссы.
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