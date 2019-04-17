Гидрометцентр составил прогноз на лето 2019 в России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил на пресс-конференции, что лето 2019 года ожидается теплым. Об этом сообщают РИА.

«По предварительным прогнозам, мы не ожидаем, что будет холодное лето — оно будет около и выше нормы» — рассказал он.

Ранее «Собака.ru» рассказывала, чем заняться летом в Новой Голландии. Спойлер: Шарлотта Генсбур споет в Петербурге, а в Травяном саду расцветут тюльпаны и нарциссы.