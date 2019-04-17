UPD: Стали известны подробности госпитализации Дмитрия Быкова. Он введен в искусственную кому

Редакция «Собака.ru» (Уфа) узнала, что писатель почувствовал себя плохо 16 апреля на борту самолета по пути в Уфу — там должна была состояться его встреча с читателями. После высадки его сразу госпитализировали в больницу. Сейчас Дмитрий Быков находится в состоянии искусственной комы. По словам врачей, его жизнь вне опасности. Операция писателю тоже не нужна.

Алиса Фокина, представитель лектория «Прямая речь» в Уфе, организатор выступления Дмитрия Быкова прокомментировала ситуацию так: «16 апреля Дмитрий Быков прилетел в Уфу, где было запланировано его выступление. В самолете он почувствовал себя плохо, был госпитализирован в одну из больниц Уфы. Сейчас проходит обследование. Всем необходимым обеспечен. Слухи об инсульте абсолютно ложны».

Ранее жена публициста Ирина Лукьянова рассказала «Снобу», что Дмитрий Быков второй день находится в реанимации. Также известно, что публицист лежит в отделении нейрохирургии в больнице номер 22 скорой медицинской помощи. Ситуацию контролирует врио главы Башкортостана Радий Хабиров.

Запланированные лекции Быкова в Москве и Риге перенесли.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что Дмитрий Быков находится в реанимации в Уфе в тяжелом состоянии.