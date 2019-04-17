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Дмитрий Быков находится в реанимации в Уфе в тяжелом состоянии

Писателя Дмитрия Быкова экстренно госпитализировали в Уфе с подозрением на инсульт. 

Сейчас публицист находится в отделении нейрореанимации одной из уфимских больниц. 

«Сейчас с ним работают лучшие врачи больницы, на связи руководство клиники и власти Башкирии, а также министерство здравоохранения. Сейчас он в коме, точного диагноза пока нет», — рассказал собеседник «Комсомольской правды».

 UPD: Алексей Венедиктов заявил, что у Дмитрия Быкова нет подозрения на инсульт. Он в тяжелом, но стабильном состоянии. 

Редакция "Собака.Ru" желает Дмитрию скорейшего выздоровления.

 


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