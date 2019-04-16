Кирилл Серебренников и Владимир Раннев получили «Золотую маску»

Сегодня на сцене Большого театра проходит церемония вручения Премии «Золотая маска». В номинации «Лучший спектакль в балете» ее получил Кирилл Серебренников за постановку «Нуреев». Вместе с режиссером на сцену вышли исполнители и хореограф Юрий Посохов.

Маску за лучшую работу композитора получил Владимир Раннев. А вторую спецпремию Жюри музыкального театра получил Александр Маноцков за спектакль «Сны Иакова, или Страшно место», Фонд поддержки современного искусства «Живой город» и Фонд развития исполнительского искусства Республики Татарстан «Сфорцандо», Казань.

Ранее «Собака.ru» публиковала интервью с Владимиром Ранеевым, в котором он рассказывал о различиях музыкальной среды в разных городах, противоречиях в работе и проектах.

Напомним, что Мосгорсуд отменил домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова. Меру поменяли на подписку о невыезде.