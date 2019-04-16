Художники два года воссоздавали Нотр-Дам для компьютерной игры — это может помочь при реконструкции собора после пожара
Художники игры Assassinʼs Creed Unity два года воссоздавали для нее Нотр-Дам. Теперь их работа может пригодиться для восстановления сгоревшего этой ночью собора Парижской Богоматери. Такую идею выдвинули пользователи соцсетей.
Ubisoft has incredibly detailed 3D model of Notre Dame and an artist, Caroline Miousse, who spent two years building it for Assassin’s Creed: Unity.— James O'Malley (@Psythor) 15 апреля 2019 г.
Could this be used to help restore the building after the fire?https://t.co/DuDc877ong
В игре Нотр-Дам можно рассмотреть с любого ракурса: забраться на крышу или пробежаться по всем уголкам внутренней части храма.То есть, художники создали подробную нтерактивную 3D-карту собора.
Пока нельзя сказать точно, воспользуются ли власти разработкой, но точно известно, что Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор Парижской Богоматери. А французские меценаты уже пожертвовали на реставрацию более 300 миллионов евро.
Напомним, что 15 апреля загорелся собор Парижской богоматери. Он уничтожил большую часть здания. Но пожарным удалось спасти реликвии и несущие конструкции.
Огонь бушевал на 80-метровой высоте, когда лестницы пожарных достигали только 30-ти. По предварительным данным, пожар возник из-за реставрационных работ — собор был окружен лесами. Полиция оцепила территорию вокруг собора, людей эвакуировали.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.