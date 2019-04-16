Художники два года воссоздавали Нотр-Дам для компьютерной игры — это может помочь при реконструкции собора после пожара

Художники игры Assassinʼs Creed Unity два года воссоздавали для нее Нотр-Дам. Теперь их работа может пригодиться для восстановления сгоревшего этой ночью собора Парижской Богоматери. Такую идею выдвинули пользователи соцсетей.

В игре Нотр-Дам можно рассмотреть с любого ракурса: забраться на крышу или пробежаться по всем уголкам внутренней части храма.То есть, художники создали подробную нтерактивную 3D-карту собора.

Пока нельзя сказать точно, воспользуются ли власти разработкой, но точно известно, что Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор Парижской Богоматери. А французские меценаты уже пожертвовали на реставрацию более 300 миллионов евро.

Напомним, что 15 апреля загорелся собор Парижской богоматери. Он уничтожил большую часть здания. Но пожарным удалось спасти реликвии и несущие конструкции.

Огонь бушевал на 80-метровой высоте, когда лестницы пожарных достигали только 30-ти. По предварительным данным, пожар возник из-за реставрационных работ — собор был окружен лесами. Полиция оцепила территорию вокруг собора, людей эвакуировали.

Огонь держался более девяти часов.