Госдума приняла закон об изоляции Рунета (дополнено)

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования» российского интернета.

Он вступит в силу 1 ноября, но использовать отечественную криптографию начнут только 1 января 2021 года. На такие средства шифрования перейдут только «госорганы, органы местного самоуправления и государственные муниципальные унитарные предприятия и учреждения».

UPD: Верхняя палата российского парламента Совет Федерации одобрил закон об изоляции интернета.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров Заявил, что законопроект о «суверенном рунете» должен помочь в борьбе с ресурсами, запрещенными в России. Например, одной из целей он назвал Telegram. Кроме того, он указал, что закон «предполагает предупреждение распространения запрещенной информации в РФ».

Для пользователей введение автономного Интернета обойдется тем, что в любой момент нам могут полностью отключить связь с другими странами. Если это будет использоваться так же, как закон о блокировке сайтов, ни к чему хорошему это не приведет. По сути – это цензура и ограничение доступа к информации. Об этом «Собака.ru» рассказал Директор лаборатории компьютерной криминалистики при Университете ИТМО Кузьмич Павел.