Путин одобрил строительство высокоскоростной магистрали от Москвы до Петербурга

Владимир Путин дал согласие на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Петербург. Об этом сообщают «Ведомости».

С помощью этой магистрали время в пути между городами должно сократиться до двух часов, а пассажиропоток увеличиться с 11 млн до 33 млн человек в год. О строительстве дороги президента попросили врио губернатора Петербурга Александр Беглов и гендиректор РЖД Олег Белозеров.

В I квартале 2019 года на осуществление может потребоваться 1,13 трлн рублей — сумма, вероятно, будет расти в ходе проектирования. Проект ВСМ обсуждали еще во времена СССР. Но для начала запустили сапсаны.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что между Петербургом и Лаппеенрантой могут пустить поезда — финские специалисты подготовили мастер-план развития проекта. На модернизацию железнодорожной инфраструктуры Финляндия потратит около 85 миллионов евро.