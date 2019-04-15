Во Франции горит собор парижской Богоматери. Уже рухнули шпиль и вся крыша

UPD: Около 21:00, по сообщениям СМИ, у собора обрушился шпиль. Представители Нотр-Дама сообщили, что загорелась несущая конструкция собора. Целиком обрушилась крыша, упали часы.

Сегодня, 15 апреля, в Париже загорелся собор парижской Богоматери. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Официальный представитель собора заявил AFP, что после обрушения крыши огонь охватил все деревянные конструкции по периметру. Спасатели потеряли надежду остановить огонь, однако полиция продолжает перекрывать все возможные подъезды к острову для доступа экстренных служб.

О пожаре стало известно около 19:05 по Москве. Огонь бушует на 80-метровой высоте, когда лестницы пожарных достигают только 30-ти. По предварительным данным, пожар возник из-за реставрационных работ — собор был окружен лесами. Полиция оцепила территорию вокруг собора, людей эвакуировали.

Вечером Эммануэль Макрон планировал выступить с речью. Сейчас он отменил выступление и принес соболезнования всем французам и католикам в твиттере: «Как и всем согражданам, мне больно смотреть, как горит частица нас».

Люди не скрывают свои эмоции: кто-то плачет, кто-то встал на колени и начал молиться.

РБК опросил очевидцев: они подробно рассказали, что происходит с городом и людьми из-за пожара.

«Пожар до сих пор не потушен, территория оцеплена, кругом много машин скорой помощи, жизнь в городе остановлена. По моим ощущениям, от собора вряд ли что-то останется», — Андрей Войтович.

«Перекрыты все подъезды на Сите. Толпа людей — человек двести наблюдают все это с другого берега. Как минимум шесть машин экстренных служб [в поле видимости]», — Юлия Пряникова (находится в 300 м от собора).

«Вся близлежащая территория оцеплена, на площади собрались несколько тысяч человек, люди плачут, кто-то снимает, кто-то пришел с национальными флагами. Представитель собора Андре Фено сделал для СМИ заявление, что горит весь собор и он вряд ли уцелеет, это я слышала от местных журналистов. Дым от собора еще идет, сейчас в воздухе есть один вертолет» — Зара Муртазалиева.

Как сообщает Franceinfo, прокуратура начала расследование, чтобы установить причины возгорания. Президент Франции Эмманюэль Макрон отправился на место происшествия.

Около 23:30 Associated Press передали, что Министерство внутренних дел Франции допускает, что пожар может полностью уничтожить здание. Спасатели не справляются.

23:54: Как сообщает Figaro, пламя не затронуло сокровища собора, где хранятся Терновый венец и часть креста Иисуса. Их удалось спасти.

00:13: Пожарные заявили, что огонь не разрушил основные конструкции собора Парижской Богоматери. «Мы можем заявить, что структура Нотр-Дама спасена от полного разрушения» — рассказал представитель пожарных.

В МВД Франции сообщили, что пожарные смогли заставить огонь поутихнуть. Теперь его интенсивность ниже.

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