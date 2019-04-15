Контракт на строительство оранжевой линии метро до «Горного института» продлили до 2022 года

Контракт на строительство оранжевой ветки метро от станции «Спасская» до «Горного института» продлили до 2022 года. Такое допсоглашение подписали Дирекция транспортного строительства и компания «Метрострой». Об этом сообщается на сайте Госзакупок.

«Метрострой» получит аванс в размере 800 млн рублей — его надо будет отработать до декабря 2019 года.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что станцию «Горный институт» не откроют в ноябре 2019 года, как планировалось изначально.

Все объекты на новом участке оранжевой ветки от «Спасской» до «Горного института» должны были запуститься в 2021 году. В декабре 2018 года готовность работ между «Горным» и «Театральной» была 31,2 %. Объясняли это тем, что «Метрострой» не закупил необходимые комплектующие вовремя, а подрядчик опоздал со сборкой щита для одного из ходов станции.