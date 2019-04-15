В рамках закона о хостелах в жилых домах для Петербурга предложили разработать особые условия

В рамках закона о хостелах в жилых домах Петербургу присвоят особый статус — такую просьбу выдвинула Профильная комиссия Законодательного Собрания Петербурга по туристской индустрии. Основная проблема заключается в исторической составляющей города. Об этом сообщает «АБН».

«Подавляющее большинство не сможет быть переведено нежилой фонд просто по жилищному кодексу» — объяснил председатель Комитета по строительству Санкт-Петербургского отделения Общероссийской общественной организации «Опора России» Глеб Лукьянов.

О том, как изменится город с принятием нового закона, и можно ли обойти запрет, «Собака.ru» рассказал Сергей Сорокин, владелец лучшего хостела мира по версии портала Hostelworld Soul Kitchen.