ВКонтакте скроет от пользователей спойлеры нового сезона «Игры престолов»

ВКонтакте и «Амедиатека» запустили защиту фанатов «Игры престолов» от спойлеров нового сезона. С 15 апреля, даты премьеры, на постах с подробностями сериала появится предупреждение. И целиком их можно будет увидеть, только нажав кнопку «Показать полностью». Об этом сообщает пресс-служба ВКонтакте.

Напомним, что в ночь с 14 на 15 апреля вышла первая серия финального сезона «Игры престолов». В России показ премьеры должен был начаться в четыре утра по Московскому времени. Но желающих увидеть премьеру было столько, что сервер просто не выдержал, и в работе Amediateka — сервиса, владеющего эксклюзивными правами на сериал, произошел сбой.