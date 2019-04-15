HBO показал первый трейлер второго сезона сериала «Большая маленькая ложь»

HBO на своем ютьюб-канале выпустил первый трейлер второго сезона сериала «Большая маленькая ложь», получивший четыре «Золотых глобуса и восемь наград «Эмми», в частности в номинациях «Лучший лимитированный сериал», «Лучшая женская роль» и «Лучшая работа режиссера».

Напомним, что съемки второго сезона сериала HBO «Большая маленькая ложь» начались весной 2018 года. «Мы чувствуем, что у нас еще есть что рассказать», — отметил сценарист сериала Дэвид Э.Келли.

Также известно, что режиссер Жан-Марк Валле, который изначально был против продолжения шоу, не будет принимать участие в работе над вторым сезоном.

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