HBO показал первый трейлер второго сезона сериала «Большая маленькая ложь»
HBO на своем ютьюб-канале выпустил первый трейлер второго сезона сериала «Большая маленькая ложь», получивший четыре «Золотых глобуса и восемь наград «Эмми», в частности в номинациях «Лучший лимитированный сериал», «Лучшая женская роль» и «Лучшая работа режиссера».
В числе актеров сезона Николь Кидман, Риз Уизерспун, Лора Дерн, Шейлин Вудли, Зои Кравиц, Мерил Стрип. А премьера состоится 9 июня.
Напомним, что съемки второго сезона сериала HBO «Большая маленькая ложь» начались весной 2018 года. «Мы чувствуем, что у нас еще есть что рассказать», — отметил сценарист сериала Дэвид Э.Келли.
Также известно, что режиссер Жан-Марк Валле, который изначально был против продолжения шоу, не будет принимать участие в работе над вторым сезоном.
В 2018 году Николь Кидман приехала в Петербург на открытие ретроспективы раритетных часов Omega в Мраморном дворце. Актриса уже много лет является лицом легендарного бренда. «Собака.ru» публиковала фоторепотраж встречи атрисы.
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