В Amediateka произошел сбой во время показа премьеры «Игры престолов»

В ночь с 14 на 15 апреля вышла первая серия финального сезона «Игры престолов». В России показ премьеры должен был начаться в четыре утра по Московскому времени. Но желающих увидеть премьеру было столько, что сервер просто не выдержал, и в работе Amediateka — сервиса, владеющего эксклюзивными правами на сериал, произошел сбой.

Как сообщает TJ, серия не загружалась, а у некоторых висела плашка «скоро», хотя сериал уже вышел.