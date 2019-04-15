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В Amediateka произошел сбой во время показа премьеры «Игры престолов»

В ночь с 14 на 15 апреля вышла первая серия финального сезона «Игры престолов». В России показ премьеры должен был начаться в четыре утра по Московскому времени. Но желающих увидеть премьеру было столько, что сервер просто не выдержал, и в работе Amediateka — сервиса, владеющего эксклюзивными правами на сериал, произошел сбой.

Как сообщает TJ, серия не загружалась, а у некоторых висела плашка «скоро», хотя сериал уже вышел.

 

Проблемы возникли и с платежами: после списания денег за подписку сервис все еще требовал оплату. Серия заработала спустя 40 минут после назначенного времени.

В Amediateka сбой объяснили большой нагрузкой на сервер.


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