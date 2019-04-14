Петербуржцам расскажут о «флоре и фауне» в украшении исторических зданий

16 апреля в Музее Достоевского откроется фотовыставка «От льва до одуванчика ». Ее в шестой раз устраивают члены группы «Петербург — узнай место», а ее тематикой в этот раз станет флора и фауна как украшение и способ декора исторических зданий города.

В рамках фотовыставки петербуржцам представят изображения каменных и металлических скульптур, использующихся в декоре фасадов зданий, а также воплощение «живых и мертвых материалов» в обустройстве города — с помощью них организаторы призывают горожан обратить внимание на внешний вид Петербурга и его архитектурные отличия. «Нужно немного внимания, и картинка раскроется во всей красе», — призывают они.

Шестая выставка группы «Петербург — узнай место» посвящена флоре и фауне Петербурга. Группа уникальна тем, что вот уже более 10 лет активно живет в социальных сетях, проводит экскурсии и совместные поездки. «Игра с отгадыванием мест в Санкт-Петербурге заразила многих из нас. И мы уже не просто живем в контакте, но с постоянством маньяка перелистываем здесь фотографии в поисках знакомых мест. Камера стала нашим постоянным спутником на случай, если попадется какой-нибудь необычный вид или интересная деталь всем известного объекта», — рассказывают участники движения.

Фотовыставка «От льва до одуванчика» будет работать для петербуржцев с 16 апреля по 10 мая 2019 года в Музее Достоевского на Кузнечном переулке, 5-2.

Напомним, ранее петербуржцы вышли на защиту сквера на Кузнечном переулке — они образовали собой «живой щит», чтобы выразить недовольство планами градоначальников на зеленый оазис. На месте единственного зеленого участка хотят построить новый музей Достоевского.