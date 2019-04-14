Улица Рубинштейна перестала пользоваться спросом у арендаторов
Улица Рубинштейна в Петербурге перестала пользоваться спросом у арендаторов— за квартал 2019 года доля незанятых помещений выросла с 2,5% до 7,5%. Главная ресторанная артерия города уступила место Невскому проспекту — сейчас поток сменяющих друг друга заведений на нем существенно сократился.
В этом Невскому помог пешеходный трафик — он стал максимальным по всей России и обогнал даже пешеходные улицы Москвы. Так, совокупный трафик трех станций метро, «Адмиралтейская, «Невский проспект» и «Маяковская», превышает 250 тысяч человек в день. К этой цифре прибавляется также поток людей, прибывающих на главную транспортную артерию Петербурга другими видами транспорта — это еще 100 тысяч человек на 1 километр.
Главная ресторанная улица города, Рубинштейна, перестает пользоваться спросом — эксперты по работе с ретейлерами объясняют это тем, что процент закрывшихся заведений увеличивается. Так, в феврале о закрытии своих проектов «Варвара» и «Скобари» сообщил ресторатор Александр Затуливетров. Ранее он прогнозировал уход с Рубинштейна в ближайшее время еще 20 заведений.
По мнению Затуливетрова, снижение интереса к Рубинштейна вызвано конфликтом рестораторов с местными жителями — с их подачи учащаются проверки в заведениях. «Если сначала борьба велась относительно честными способами, то в декабре противник перешёл грань здравого смысла: вместо каждодневной работы и выполнения текущих обязанностей, работники государственных структур, гонимые этими самыми бесноватыми бабами, кинулись на Рубинштейна. Только в декабре «Варвару и Скобари» проверяли семнадцать раз!», — рассказал ресторатор в открытом письме, которое опубликовал на своей странице в Facebook.
Что касается Невского проспекта, эксперты считают — за ним будущее. Сейчас на главной магистрали города основные места занимают федеральные сети общественного питания, сувенирные и книжные лавки, магазины косметики и ювелирных изделий. «С появлением большого количества качественных торговых центров, магазины, работающие в убыток, стали уходить с Невского проспекта. Сейчас сформировался пласт ретейлеров, который научились работать на Невском с прибылью, грамотно конвертируя в продажи тот феноменальный качественный пеший трафик, которого нигде в России, даже в Москве, нет», — рассказывает руководитель департамента по работе с ретейлерами Владимир Каличава.
Напомним, 5 сентября 2018 года стало известно, что легендарный бар «Цветочки» выселяют с Рубинштейна. По словам совладельцев заведения, тогда несмотря на то, что собственник помещения продлил договор аренды на три года, он уже заключил новый с другим заведением. После закрытия бара на его месте появился другой, однако он долго не продержался. Неравнодушные к судьбе «Цветочков» даже посвятили бару стихотворение с просьбой вернуться на Рубинштейна.
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