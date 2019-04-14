Улица Рубинштейна перестала пользоваться спросом у арендаторов

Улица Рубинштейна в Петербурге перестала пользоваться спросом у арендаторов— за квартал 2019 года доля незанятых помещений выросла с 2,5% до 7,5%. Главная ресторанная артерия города уступила место Невскому проспекту — сейчас поток сменяющих друг друга заведений на нем существенно сократился.

В этом Невскому помог пешеходный трафик — он стал максимальным по всей России и обогнал даже пешеходные улицы Москвы. Так, совокупный трафик трех станций метро, «Адмиралтейская, «Невский проспект» и «Маяковская», превышает 250 тысяч человек в день. К этой цифре прибавляется также поток людей, прибывающих на главную транспортную артерию Петербурга другими видами транспорта — это еще 100 тысяч человек на 1 километр.

Главная ресторанная улица города, Рубинштейна, перестает пользоваться спросом — эксперты по работе с ретейлерами объясняют это тем, что процент закрывшихся заведений увеличивается. Так, в феврале о закрытии своих проектов «Варвара» и «Скобари» сообщил ресторатор Александр Затуливетров. Ранее он прогнозировал уход с Рубинштейна в ближайшее время еще 20 заведений.

По мнению Затуливетрова, снижение интереса к Рубинштейна вызвано конфликтом рестораторов с местными жителями — с их подачи учащаются проверки в заведениях. «Если сначала борьба велась относительно честными способами, то в декабре противник перешёл грань здравого смысла: вместо каждодневной работы и выполнения текущих обязанностей, работники государственных структур, гонимые этими самыми бесноватыми бабами, кинулись на Рубинштейна. Только в декабре «Варвару и Скобари» проверяли семнадцать раз!», — рассказал ресторатор в открытом письме, которое опубликовал на своей странице в Facebook.