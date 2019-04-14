В Петербурге пройдет фестиваль «Дни Александра Блока»

В Петербурге пройдут Дни Александра Блока. Фестиваль стартует 20 апреля и продлится почти месяц — все это время в его рамках будут проходить спектакли, концерты, выставки, инсталляции, экскурсии, лекции и перформансы (надо быть!). Главная цель мероприятия — установка памятника поэту и писателю в городе, где он прожил всю жизнь.

Фестиваль «Дни Александра Блока в Петербурге» — второй проект в ряду фестивалей, организуемых театром «Синтез» и посвященных выдающимся петербургским писателям. От пройдет в городе с 20 апреля по 15 мая. Первым таким фестивалем стали «Дни Леонида Андреева в Петербурге» с 20 марта по 4 апреля 2018 года. Художественным руководителем фестиваля выступил Андрей Лунин — режиссер и худрук Театра нового зрителя «Синтез».

В рамках «Дней Александра Блока» покажут ночной спектакль «Из Петербурга в…» при поддержке фонда «Культурное пространство» — его события развернутся в настоящем вагоне поезда дальнего следования. Обещают обед у пруда, концерт пешком, пластический перформанс в деревне и сто артистов, которые покажут трагическое действо в усадьбе, где Блок прожил 36 лет.

«Так укореняется традиция фестивальных спектаклей, посвященных усадебной жизни русской интеллигенции и осваивающих для театральных представлений природные просторы, а теперь и пространство железных дорог, столь значимых для истории России», — рассказывают организаторы фестиваля.

Музыкальной составляющей фестиваля станет оратория «Двенадцать». Авторы Игорь Поцукайло и Александра Александрова вернут ритмы блоковского стихотворения к их музыкальным истокам, пятеро вокалистов расположатся на поворотном круге паровоза, а видеохудожник Юрий Элик в создаст на стенках паровоза инсталляцию. Также пройдут вокальные выступления по циклам композитора Георгия Свиридова.

Главная цель фестиваля «Дни Александра Блока в Петербурге» — инициация установки памятника поэту в городе, где он прожил всю жизнь. Полный список мероприятий, а также зарегистрироваться на них можно здесь.