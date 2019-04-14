Кронштадт станет туристической «меккой» Петербурга — в нем появятся музеи, океанариум и культурные учреждения

В Петербурге создана рабочая группа по вопросу развития Кронштадта. Многочисленные форты города-порта хотят отдать под объекты туристического сектора — музеи, океанариум, культурные учреждения, гостиницы и даже ресторан для свадебных торжеств в стиле 18 века, тем самым планы по реновации уходят в сторону от военно-политической направленности места.

«Это уникальный проект, который жители Кронштадта и петербуржцы очень ждут. Уверен, что новый центр станет достойной площадкой демонстрации истории морской славы России и Северного флота, придаст импульс развития туристической и культурной составляющих Кронштадта», — приводит пресс-служба Смольного слова врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Отмечается, что основные мероприятия по созданию туристско-рекреационного центра в Кронштадте планируется реализовать за счет привлечения средств внебюджетных источников.

Так, по проекту реновации города-порта Кронштадт и в результате его плановой реализации, на площади около 80 гектаров предполагается разместить музейный, научно-образовательный и туристический секторы, включающие в себя интерактивный музейный комплекс, океанариум, культурные и образовательные учреждения. Разработкой концепции занимается специально созданная рабочая группа.

Ранее на сайте Администрации был опубликован документ о создании автономной некоммерческой организации (АНО), которая займется реализацией проекта, однако он еще не подписан — до 17 апреля документ проходит антикоррупционную экспертизу. Согласно нему, Петербург становится учредителем АНО «по развитию туристско-рекреационного кластера в г. Кронштадт «Остров фортов», участие в программе обусловлено необходимостью развития туризма в городе, а размер имущественного взноса составляет 1 миллионов рублей, который оформляется как субсидия и извлекается из резервного фонда Санкт-Петербурга.