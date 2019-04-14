Кронштадт станет туристической «меккой» Петербурга — в нем появятся музеи, океанариум и культурные учреждения
В Петербурге создана рабочая группа по вопросу развития Кронштадта. Многочисленные форты города-порта хотят отдать под объекты туристического сектора — музеи, океанариум, культурные учреждения, гостиницы и даже ресторан для свадебных торжеств в стиле 18 века, тем самым планы по реновации уходят в сторону от военно-политической направленности места.
«Это уникальный проект, который жители Кронштадта и петербуржцы очень ждут. Уверен, что новый центр станет достойной площадкой демонстрации истории морской славы России и Северного флота, придаст импульс развития туристической и культурной составляющих Кронштадта», — приводит пресс-служба Смольного слова врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Отмечается, что основные мероприятия по созданию туристско-рекреационного центра в Кронштадте планируется реализовать за счет привлечения средств внебюджетных источников.
Так, по проекту реновации города-порта Кронштадт и в результате его плановой реализации, на площади около 80 гектаров предполагается разместить музейный, научно-образовательный и туристический секторы, включающие в себя интерактивный музейный комплекс, океанариум, культурные и образовательные учреждения. Разработкой концепции занимается специально созданная рабочая группа.
Ранее на сайте Администрации был опубликован документ о создании автономной некоммерческой организации (АНО), которая займется реализацией проекта, однако он еще не подписан — до 17 апреля документ проходит антикоррупционную экспертизу. Согласно нему, Петербург становится учредителем АНО «по развитию туристско-рекреационного кластера в г. Кронштадт «Остров фортов», участие в программе обусловлено необходимостью развития туризма в городе, а размер имущественного взноса составляет 1 миллионов рублей, который оформляется как субсидия и извлекается из резервного фонда Санкт-Петербурга.
В Кронштадте уже планировалось обустройство — там должен появиться парк «Патриот». Кабинет министров РФ утвердил перечень земель и зданий, которые будут переданы под его реализацию — список насчитывает почти 40 объектов площадью свыше 450 тысяч квадратных метров. Таких «Патриотов» должно было быть пять — в Западном, Восточном, Центральном, Южном военных округах и на Северном флоте, один из которых — в Кронштадте. Под него Минобороны передает комплекс зданий адмиралтейства, Голландскую кухню, Южную оградительную стенку Усть-Рогатки, казарму Первого учебного морского экипажа и «Беседку Попова» на Коммунистической улице, форты Кроншлот, Александр I, а также комплекс фортификационных сооружений на Южной кронштадтской дороге: 1-я, 2-я, Южная мортирные батареи и пушечная «Демидов».
Для реализации парка «Патриот» также была создана автономная некоммерческая организация. «Складывается ситуация с множественностью АНО. У нас же уже есть одно АНО. Нам нужно для начала понять, что нам делать с таким количеством АНО», — отреагировал на вопрос «Фонтанки» вице-губернатор Петербурга Евгений Елин, ответственный за исполнение проекта. А вот администрация Кронштадтского района планы по реновации комментировать отказались. «Наша ключевая задача — привлечь к Кронштадту внимание федерального центра, выбрать, наконец, для города вектор развития», — уточнили они.
Напомним, 27 октября пользователь живого журнала LiveJournal поделился постом, в котором он указывает на плачевное состояние Северного форта №6 в Кронштадте. Автор сообщает о том, что до 2017 года службы военного ведомства застраивали объект постройками из силикатного кирпича, полностью исказив исторический архитектурный облик сооружений середины 19 века. Позже было возбуждено уголовное дело по факту кражи — неизвестные унесли металлические крепления пушечных стволов, части старых крепостных орудий и ограды. Но есть и хорошие новости — в конце прошлого года Летний сад в Кронштадте открыли после капитального ремонта.
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