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В Петербурге благоустроят сквер у Библиотеки друзей — в нем появится амфитеатр и арт-объекты

Уже в этом году в Петербурге появится новое общественное пространство. Им станет обновленный сквер у Библиотеки друзей на Московском шоссе — в нем появятся амфитеатр с импровизированной сценой и навесами, современные арт-объекты и площадки для активных игр (даже твистер и скрабл!)

  • Фото: проект сада.

Создавать новое общественное пространство у Библиотеки друзей на Московском шоссе, 2 начнут уже в мае. Авторами проекта благоустройства стали молодые архитекторы Александра Гетманская, Наталья Парсаданова и Ольга Колесова — совместно с коллективом библиотеки они разработали концепцию функционального и визуального наполнения обновленного сквера.

Помимо крупных проектов амфитеатра и арт-объектов, в нем появятся скамейки, а перед входом в библиотеку организуют площадку для активных игр — асфальт будет разлинован для игры в классики, лабиринт, твистер, скрабл, зеркало. Будут сохранены все деревья, дополнительно посадят множество растений, отдельно сделают зону для парковки машин. 

Проект благоустройства был предложен еще в 2017 году жителями микрорайона. Тогда инициатива стала победителем проекта «Твой бюджет» — в рамках него петербуржцы могли самостоятельно и напрямую участвовать в распределении городского бюджета на развитие наиболее важных проектов. Облагороженное пространство сквера у Библиотеки друзей должно стать доступным для горожан к началу учебного года — врио губернатора Петербурга Александр Беглов распорядился завершить работы к 1 сентября 2019 года. 

«Создание новых общественных пространств, новых точек притяжения в районах возможно только с учетом мнения жителей. Уверен, сквер у Библиотеки друзей станет примером действительно комфортной городской среды», — сказал Беглов.

Напомним, петербургские библиотекари и жители Московского района задумались о том, что в городе множество мест, которые могли бы прекрасно подойти под библиотеку. Они нашли такие помещения и повесили на них таблички с надписями — размышлениями о том, что везде открывается что угодно, но только не библиотеки.


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Комментарии (1)

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  • Мария Антонова 13 апр., 2019
    Показательный пример того, как должно проходить благоустройство города. Жители предложили - власти услышали. И не просто услышали, как это часто бывает, а начали делать. Теперь бы еще тема с библиотеками так же хорошо сработала)

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