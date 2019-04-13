Уже в этом году в Петербурге появится новое общественное пространство. Им станет обновленный сквер у Библиотеки друзей на Московском шоссе — в нем появятся амфитеатр с импровизированной сценой и навесами, современные арт-объекты и площадки для активных игр (даже твистер и скрабл!)

Создавать новое общественное пространство у Библиотеки друзей на Московском шоссе, 2 начнут уже в мае. Авторами проекта благоустройства стали молодые архитекторы Александра Гетманская, Наталья Парсаданова и Ольга Колесова — совместно с коллективом библиотеки они разработали концепцию функционального и визуального наполнения обновленного сквера.

Помимо крупных проектов амфитеатра и арт-объектов, в нем появятся скамейки, а перед входом в библиотеку организуют площадку для активных игр — асфальт будет разлинован для игры в классики, лабиринт, твистер, скрабл, зеркало. Будут сохранены все деревья, дополнительно посадят множество растений, отдельно сделают зону для парковки машин.

Проект благоустройства был предложен еще в 2017 году жителями микрорайона. Тогда инициатива стала победителем проекта «Твой бюджет» — в рамках него петербуржцы могли самостоятельно и напрямую участвовать в распределении городского бюджета на развитие наиболее важных проектов. Облагороженное пространство сквера у Библиотеки друзей должно стать доступным для горожан к началу учебного года — врио губернатора Петербурга Александр Беглов распорядился завершить работы к 1 сентября 2019 года.

«Создание новых общественных пространств, новых точек притяжения в районах возможно только с учетом мнения жителей. Уверен, сквер у Библиотеки друзей станет примером действительно комфортной городской среды», — сказал Беглов.