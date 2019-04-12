Экспертам Фонда кино представили картину «В раю правды нет» по рассказам Александра Цыпкина

Продюсерская компания Александра Литвинова представила членам экспертного совета Фонда кино триллер «В раю правды нет» по рассказам Александра Цыпкина. В картине снимутся Сергей Гармаш, номинанты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Ксения Раппопорт и Константин Хабенский.

В основе сюжета заложены 15 диалогов о любви, предательстве и лжи. Премьера назначена на октябрь 2020 года.

Всего на защите проектов эксперты рассмотрели презентации более 40 кинокомпаний.

Ранее «Собака.ru» публиковала интервью с Александром Цыпкинам, в котором он рассказал сложностях отношений с петербургскими девушками: от чего их спасать, о чем разговаривать и как совладать.