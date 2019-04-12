В России введут полный запрет на использование полиэтиленовых пакетов

Первый зампред комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил Госдуме к 2025 ввести полный запрет на на использование полиэтиленовых пакетов. Об этом сообщают РИА. Депутат считает, что за это время можно подготовиться к переходу на такой режим: «Со своей стороны считаю целесообразным введение полного запрета на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года. Абсолютно убежден, что переходного периода хватит для того, чтобы подготовить экономику к такому шагу» — пояснил Василий Власов. Он подчеркнул, что общий уровень количества таких пакетов к общему количеству мусора составляет существенный процент.

По мнению депутата, вопрос экологии и проблема мусора в нашей стране с каждым днем становится все серьезнее, и полиэтиленовые пакеты одна самых больших частей загрязнения планеты: «Их использование наносит огромный вред окружающей среде ввиду чрезвычайного долгого разложения». Однажды корреспондент «Собака.ru» попробовала неделю жить без пластиковой упаковки — и поняла, что ситуация даже хуже, чем кажется.

Напомним, что Европарламент запретил производство и продажу одноразовых изделий из пластика с 2021 года.

Запрет касается столовых приборов, ушных палочек с пластиковым основанием, пищевых контейнеров из пеноплистирола и трубочек для коктейлей.

Новый закон содержит и требования к странам ЕС ограничить использование пластиковых изделий, у которых пока нет альтернативы. Найти решение государства должны самостоятельно.

Страны Евросоюза планируют достичь уровня в 90% сбора использованных бутылок из пластика к 2029 году. А к 2030 — до 30% пластиковых бутылок должны производиться из переработанного материала.

А в Ленинградской области запретили использовать одноразовый пластик на культурно-массовых мероприятиях.

Распоряжение об этом подписал глава комитета по культуре Евгений Чайковский. Это первый случай официального отказа от одноразового пластика в России. Подобный запрет действует также в Калифорнии и Франции.