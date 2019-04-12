Стриминговый сервис Disney+ озвучил линейку контента и показал интерфейс

Компания Disney 12 ноября запускает свой стриминговый сервис Disney+. Он будет доступен на всех платформах — Smart TV, веб-браузеры, планшеты, смартфоны, игровые консоли (включая Switch), и в нем каждый член семьи может создать свой аккаунт, в котором будет смотреть онлайн и скачивать фильмы и сериалы. Качество картинки компания обещает вплоть до 4К. Об этом сообщил The Verge.

Подписка будет стоить 6,99 долларов в месяц или 69,99 долларов в год. Интерфейс сервиса напоминает Netflix, но Disney+ есть пять категорий: «Звездные войны», Pixar, Disney, Marvel и National Geographic.

Уже в первый год пользователям будут доступны 500 фильмов и 7500 эпизодов сериалов от Disney. Среди них все фильмы Pixar и классические фильмы Disney, все фильмы Marvel (включая «Капитан Марвел»), все серии «Симпсонов», перезапуск «Леди и Бродяги» с живыми актерами, а в течение года на сервис добавят все части «Звездных войн».

Ранее «Собака.ru» сообщала, что Apple презентовала сервис, который станет конкурентом Netflix. В социальных сетях его называют гибридом Netflix и Amediateka.

Уже в мае с ним пользователи будут платить только за то, что они захотят видеть. Фильмы, сериалы, шоу, программы, спортивные события — все будет собрано в одном приложении на одном канале Show Time. Весь контент, в том числе HBO, SHOWTIME и Starz, будет доступен с невероятным качеством изображения и звука — по запросу и с возможностью просмотра как онлайн, так и офлайн. Новая персонализированная версия приложения Apple TV позволит смотреть кабельные и спутниковые каналы, а также покупать и брать напрокат фильмы и сериалы, доступные в iTunes.